Feijoada do Tênis Clube contou com mais de 300 pessoas

No último domingo, dia 23, mais de 300 pessoas marcaram presença na tradicional Feijoada do Tênis Clube e se deliciaram com o almoço. Junto com o prato principal, foi servido arroz, farofa, couve, vinagrete, torresmo e salada, além de doces caseiros.

A Feijoada começou por volta das 11h e terminou às 18h. A música e a animação da festa ficaram por conta da dupla André & Thiago e do músico Davi Urbano.

A gerente do Tênis Clube Ana Lúcia Marini falou sobre o evento. “Foi sensacional, muito maior do que a nossa expectativa. Tivemos um público de 320 pessoas, foi um evento maravilhoso, na sexta-feira os ingressos já estavam esgotados. Foi muito bom mesmo”, disse.

O presidente do Tênis Clube Paulo Celso da Costa, o vice-presidente João Pedro Marini e o diretor Rodrigo Soares agradeceram a todos que se fizeram presentes prestigiando este evento.

Fotos: Arquivo Pessoal