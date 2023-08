Mulheres Empoderadas realiza entrega de certificados

No último sábado, dia 22, foi realizada a entrega dos certificados da primeira turma de cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal e a Associação Mulheres Empoderadas, sob a coordenação da voluntária Giovana Carvalho no Espaço Mais Cultura. Na ocasião, antes da cerimônia de entrega dos certificados, as alunas participaram de uma aula de automaquiagem com Criscya Roberta, diretora de vendas da Mary Kay.

Os cursos oferecidos foram de crochê, com a professora Luzia Aparecida Matias, onde as alunas aprenderam a confeccionar lindos tapetes, e de cabelo afro com a professora Luciene Cássia Matias, onde foram ensinadas técnicas para colocação de cabelo afro, como o kanekalon e a entrelace.

Fotos: Associação mulheres empoderadas