Vargengrandenses fizeram o Caminho da Fé a pé

O grupo de vargengrandenses Peregrinos Unidos pela Fé fez o Caminho da Fé a pé neste mês. Camila Aparecida Honório Milan Borges, Thiago Milan Borges, Liliane Aparecida Bernardes, Lourdes Lourenço Leal, Bernadete Betti Alves, Regina Aparecida Bernardo Moneda e Rosângela de Melo saíram de Vargem Grande do Sul no dia 15 de julho e chegaram no Santuário de Aparecida na segunda-feira, dia 24.

Lourdes Lourenço, que organizou a caminhada, contou à Gazeta de Vargem Grande que o grupo andou de 26 a 32 quilômetros por dia. “Fomos bem acolhidos em todas as pousadas que passamos e o bom é que teve três pessoas que foram pela primeira vez. A Liliane nunca tinha feito o caminho, foi a primeira vez que ela foi, e ela foi a pé”, contou.

Outro grupo de vargengrandenses fez a peregrinação de fé até o Santuário de Aparecida. Vanessa Salmaço Martins, João Fernandes Ribeiro, Rodrigo Donizete Soqueti, o Fusca, e Reginaldo Soqueti, o verdureiro, saíram de Vargem no dia 16 e chegaram à Aparecida nesta quinta-feira, dia 27. O grupo andou de 16 a 22 quilômetros por dia.

Fotos: Arquivo Pessoal