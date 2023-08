Associação Monsenhor Celestino retoma atividades

A Associação Assistencial Monsenhor Celestino reiniciou suas atividades no início de junho deste ano e já oferece importantes trabalhos para a sociedade vargengrandense. Diariamente, o atendimento na entidade é realizado pela secretária Rita Duque e as duas psicólogas. No mês, são realizados uma média de 100 a 120 atendimentos.

Atualmente, a diretoria tem Mário Rubens Spanholo como presidente, José Aparecido Teodoro como primeiro tesoureiro, José Roberto Pereti como segundo tesoureiro, Simone Cristina Valezin Bernardes como primeira secretária, Aparecida Bernadete Bento Gimenes como segunda secretária e Pe. Carlos Eduardo Dobies como assistente eclesiástico.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o presidente Mário explicou que a Associação tem por finalidade a promoção humana, apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida do ser humano e do meio ambiente.

Para a consecução de suas finalidades, a Associação Assistencial Monsenhor Celestino poderá colaborar, coordenar ou executar ações, projetos e programas com prazo de duração indeterminado”, disse.

Entre os principais trabalhos oferecidos pela entidade, Mário citou o ‘Psicólogo para todos’. “Tendo em vista que, por diversas vezes, o poder público não tem capacidade estrutural e financeira para atender toda a demanda de pessoas que necessitam de atendimento e auxílio psicológico, a entidade conta com duas psicólogas – Lídia Luvezute Campos e Bruna Maria Misurini – que recebem toda infraestrutura como salas individualizadas para atendimento, internet, telefone, serviço de agendamento, etc e em contrapartida, como forma de ajudar aos que nos procuram, é praticado honorários diferenciados, de acordo com a capacidade financeira do paciente, após passarem por uma triagem”, falou.

Outro importante projeto que ainda está em fase de implementação, conforme explicou, é a Fábrica de Fraldas. “A entidade adquiriu uma máquina de fazer fraldas capaz de confeccionar fraldas de vários tamanhos, abrangendo adultos e infantis. Além da possibilidade de produzir absorventes íntimos. Em uma primeira etapa, através de mão de obra voluntária, serão produzidas fraldas geriátricas e posteriormente distribuídas gratuitamente às entidades que necessitarem”, disse.

A Associação ainda pretende oferecer oficinas culturais. “No ano de 2023 e 2024 a Associação pretende, em parceria com o Departamento Municipal de Cultura, dar continuidade a projetos já existentes, bem como iniciar novos projetos de acordo com a demanda e viabilidade”, disse.

“Através das Oficinas será possível trabalhar e estimular em seus participantes o desenvolvimento de habilidades em diversas modalidades culturais, tais como, música, dança e pintura, promovendo a socialização de crianças, jovens e adultos, ajudando também, no desenvolvimento da atenção, desinibição e trabalho em grupo”, completou.

De acordo com Mário, outro ponto que merece destaque, é que por meio destas oficinas, a intenção da Associação Assistencial Monsenhor Celestino, é resgatar a memória e identidade cultural de Vargem, possibilitando a identificação de talentos e construindo projetos de vida, proporcionando às pessoas envolvidas um caminho para a “cidadania, inclusão social, qualidade de vida e geração de renda”.

Para agendar um horário de atendimento, o telefone (19) 3641-1717, o WhatsApp (19) 99308-0886 ou o e-mail associacaomonsenhor@gmail.com. A Associação Monsenhor Celestino está localizada na Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, nº 721, no Centro.

A Associação

A história da Associação é antiga. Em 1962, o Pároco de Santana, Monsenhor Celestino C. Garcia, juntamente com algumas senhoras católicas, observou-se que nas proximidades do antigo matadouro municipal sempre havia um grupo de crianças que ali ficavam, muitas vezes brincando, porém, por vezes ociosas, e constatando com mais profundidade a situação daquelas crianças descobriram que elas ficavam ali enquanto seus pais, especificamente suas mães trabalhavam para ajudar a manter as despesas da casa.

Desta forma, decidiram criar uma instituição para cuidar destes jovens, nascia então o “Clube das Mães”, instituição sem fins lucrativos que passou a atuar como creche atendendo crianças de 0 a 7 anos de idade. Esta foi a atividade da entidade durante 50 anos.

Em 2013, tendo em vista as dificuldades financeiras para a manutenção da atividade de creche e a proposta por parte do Poder Público local para municipalização dela, em assembleia geral extraordinária decidiu-se pela municipalização apenas da atividade de creche, porém a entidade deveria continuar existindo e buscar novos caminhos para sua atuação em favor da comunidade.

Após vários estudos e atos administrativos, tais como retificação, desmembramento e venda de lotes, em 21 de maio de 2018, em assembleia geral extraordinária, alterou-se os objetivos sociais e a entidade passou a denominar-se “Associação Monsenhor Celestino”.

Ainda em q2018 foi adquirido o imóvel situado na Rua Dona Amélia Ribeiro da Silva, nº 721, no Centro, que foi reformado e adequado. Em 1º de junho de 2023, aconteceu a reinauguração da Associação e início das atividades.

Fotos: Arquivo Pessoal