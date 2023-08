Casos de dengue em Vargem cessaram

Com a chegada do inverno, já era esperado que o crescimento do número de casos de dengue em Vargem Grande do Sul cessasse, uma vez que nos períodos mais frios o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, circula menos. Durante o mês de julho, a cidade registrou apenas dois casos confirmados da doença.



Contudo, como os cuidados contra a doença diminuem, os criadouros não são limpos e os ovos depositados podem eclodir quando as temperaturas sobem, o que torna o período preocupante. Segundo a Prefeitura Municipal, em 2023, até nesta terça-feira, dia 25, a cidade somou 243 casos de dengue e 487 notificações, sendo 244 negativos.



Os casos começaram a ser confirmados em março, quando seis pessoas testaram positivo. Apenas em maio, mês com maior número de positivados até o momento, 105 pessoas contraíram a doença e 195 foram notificadas.



Informações da Prefeitura Municipal dão conta de que em janeiro uma pessoa foi notificada com a doença, mas o caso deu negativo. Em fevereiro, houve cinco notificações, todas negativas. Em março, a situação começou a mudar, onde 17 casos foram notificados e seis deles foram positivos, mas foi em abril que os casos explodiram. Em junho, 57 pessoas testaram positivo, 96 casos foram notificados e 39 deles deram negativo. Em julho, felizmente, o número de casos passou a cair, uma vez que houve apenas quatro notificações da doença, resultando em dois casos positivos e dois casos negativos.

A doença

Os sintomas mais comuns da dengue são dores de cabeça, dor nos olhos, febre alta (muitas vezes passando dos 40º), dor nos músculos, nas juntas e atrás dos olhos, manchas vermelhas por todo o corpo, falta de apetite, fraqueza, coceira e, em alguns casos, sangramento da gengiva e do nariz.



A diferença para a dengue hemorrágica é que pode haver também confusão mental, agitação ou insônia, perda de consciência, sangramento na boca, nas gengivas e nariz, boca seca e muita sede; dificuldade de respiração, fortes dores abdominais e vômitos intensos, pele pálida, fria e úmida, e pulso fraco.



No caso de sentir os sintomas, o Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal recomenda que a população procure o médico mais próximo da sua residência.

Se o caso der positivo, segundo o informado, a Vigilância Sanitária irá fazer todo o trabalho de bloqueio para evitar o avanço e contaminação da doença.