Jita Kyoei participa de Kangeuiko em Poços

Judocas da equipe de judô Jita Kyoei participam do tradicional Kangueiko, em Poços de Caldas. Do dia 18 ao dia 22 de julho, 15 atletas da associação estiveram na cidade mineira participando do treinamento intensivo de inverno, no Clube de Judô, sob o comando do sensei Mitsuhiza Matsuo.

Segundo o sensei Marco Aurélio Lodi, da Jita Kypei, com a participação de mais de 100 judocas, o evento foi considerado muito proveitoso e todos os judocas apreenderam muito. “Este evento é muito importante para a competência técnica dos atletas.

É uma semana de imersão ao judô japonês e a todas as nuances deste esporte”, avaliou o sensei Marco Aurélio.