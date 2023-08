Muita emoção marcou a inauguração da EMEB Flávio Iared

A noite de sexta-feira, dia 21, vai ficar para sempre na memória da Educação de Vargem Grande do Sul. Três fatos devem ser considerados na inauguração da EMEB Flávio Iared e da importância desta nova escola da rede pública municipal. Primeiramente, por ela ser o marco da implantação da escola em tempo integral para os alunos da rede municipal, um ambicioso projeto da atual administração que só vem a contribuir com o ensino das crianças vargengrandenses, com impacto relevante no futuro de todas elas.

Em segundo lugar, a escolha do patrono, o professor e educador Flávio Iared, cujo trabalho na educação do município deixou um legado enorme, com reflexo na vida de milhares de vargengrandenses que nestes anos todos, puderam absorver a sua formação acadêmica e humana, formando alunos e professores desde que ele iniciou sua jornada como educador em Vargem Grande do Sul.

Em terceiro e também não menos importante, o prédio em si, uma obra de grande porte, a maior escola do município, que abrigará educadores, funcionários e centenas de crianças que passarão em média sete horas diárias estudando, aprendendo não só o básico, mas também tendo aulas complementares que podem conter noções de música, teatro, ginástica e informática.

Presentes na inauguração, centenas de pessoas de toda a comunidade vargengrandense que foram prestigiar o evento; a esposa do professor Flávio Iared, a diretora de Cultura, Márcia Ribeiro Iared e demais familiares do homenageado, seus filhos Mário Augusto, Leandro, noras Débora e Carina, netos Pedro e Davi e o irmão de Flávio, Calil. Também professores e servidores da nova escola, diretores da prefeitura e demais convidados.

A mesa principal foi composta pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e a primeira dama Maria Aparecida Moraes; o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB); o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos); o presidente da Câmara, Guilherme Nicolau (MDB); a diretora de Educação Renata Regina Taú Bocamino; a diretora da Escola Flávio Iared, Luciana Maria da Cunha Zani e a vice diretora da nova escola Ana Cláudia Molinari Bovo.

Também o prefeito de Tambaú, Leonardo Teixeira Spiga Real e os vereadores Parafuso, Paulinho, Maicon, Danutta, Fernando, Gláucio, Canarinho e Célio.

Vários dos presentes fizeram uso da palavra, como Luciana Maria, diretora da nova escola, que agradeceu e deu ênfase aos novos alunos, aos pais e responsáveis das crianças e na participação dos professores e demais funcionários da sua equipe para conseguir em tempo inaugurar a escola.

Em seguida falou a diretora de Educação Renata Taú Bocamino, que falou do marco que a Escola Flávio Iared será como a primeira escola de tempo integral do município. Também enalteceu a figura do patrono, o professor Flávio Iared.

Também fizeram uso da palavra o presidente da Câmara, Guilherme Nicolau, que elogiou a construção do novo prédio, sua estrutura e o vice-prefeito Celso Ribeiro que parabenizou o prefeito Amarildo pela construção e também teceu elogios ao educador Flávio Iared, que era seu cunhado.

O deputado Barros Munhoz fez um discurso eloquente, elogiando o prefeito Amarildo pela sua atuação e investimento na Educação e também enalteceu o patrono Flávio Iared. Por fim, o prefeito Amarildo falou aos presentes, agradecendo a presença de todos, fez uma referência à arquiteta Patrícia Cavalheiro que foi a responsável pela construção da obra e especialmente ao deputado Barros Munhoz pela sua participação no desenvolvimento de Vargem Grande do Sul e finalizou falando com muito carinho do professor e educador Flávio Iared.

Várias pessoas deram seu testemunho de como o professor Flávio Iared tocou suas vidas e contribuiu para com sua formação no magistério, como a educadora Ivanilde Moreira; professoras e ex-alunas do educador também testemunharam através de um telão, a importância de Flávio nas suas formações.

Foi então que aconteceu um momento bem marcante, com o cantor Lucas Buzato entoando a música “Emoções” de Roberto Carlos, uma das preferidas do homenageado e um grupo de músicos da Cultura, cantou “Amigo é coisa para se guardar” de Milton Nascimento, criando uma atmosfera de muita emoção que contagiou o público.

Houve então a sessão solene de descerramento do quadro com a imagem de Flávio Iared que ficará fixada no prédio e também o descerramento da placa de inauguração.

No final, dona Márcia Iared deu o testemunho de sua vida e união com Flávio Iared, falando de momentos especiais que com ele conviveu e de toda a importância do seu marido para o desenvolvimento da Educação em Vargem Grande do Sul. Após, todos foram convidados a conhecer as novas instalações do prédio e um coquetel foi oferecido a todos os presentes.

Fotos: Reportagem