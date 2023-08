Pré-candidato a prefeito

O empresário Júlio Vidali foi convidado pelo Partido Liberal (PL) a disputar a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. Em uma publicação na página das redes sociais do partido, foi informado que ele é apadrinhado pelo deputado federal Miguel Lombardi (PL).

Projeto Inovador

Ainda na publicação realizada pelo Partido Liberal nas redes sociais, o empresário, que se filiou no partido no último dia 18 de julho, pontuou que o objetivo é construir em conjunto um projeto inovador para a cidade. “Vou conversar com os meus familiares, com os amigos e com o nosso grupo político, para expor e debater este convite do partido, que estimulou ainda mais a nossa vontade de trabalhar pelos vargengrandenses”, disse ele.

Últimas vagas

As inscrições para o curso gratuito de Metrologia Aplicada à Mecânica, oferecido gratuitamente pela Prefeitura através do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho em parceria com o SENAI, estão chegando ao fim. Os interessados podem se inscrever até este domingo, dia 30, no prédio do Poupatempo, das 9h às 16h30. As inscrições foram abertas no da 20. As pessoas de 18 anos de idade ou mais, devem levar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e escolaridade (Ensino Fundamental ou médio completo). Menores de idade devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis e levar RG e CPF. O curso pode ser realizado por adolescentes a partir de 16 anos.

O curso

De acordo com o informado pela Prefeitura Municipal, o curso inicialmente acontecerá no período da tarde, havendo cadastro reserva para a turma noturna. A prefeitura alerta para a oportunidade dos profissionais ampliarem seus currículos e se especializarem. A previsão de início do curso está para o dia 1º de agosto, e acontecerá de segunda à quinta-feira, das 13h às 17h, na carreta do SENAI, localizada na Praça da Matriz. O curso tem carga horária de 60 horas.