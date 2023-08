Pés no Chão

Estou distante de Vargem Grande do Sul há algum tempo. Creio que minha última passagem pela cidade tenha ocorrido anterior a 2018, e sempre marcou nos últimos anos que estive por lá, a falta da voz e do riso, e do jeito muito particular de apreciar as coisas do Professor Flávio Iared. Curioso escrever assim, dizendo “Professor Flávio Iared”, porque no âmbito familiar, no qual convivi com esta pessoa tão especial, era apenas o Flávio, ou na voz da minha ex-companheira, o Tio Flávio. Foram muitos natais e passagens de anos; foram muitas comemorações de Páscoa, dos dias das Mães. Algumas destas datas foram na casa (que sempre me pareceu tão bela e excêntrica) da família Iared. Não sei se eu era uma pessoa de muitos bons humores por aquelas ocasiões; a vantagem do envelhecer é a capacidade de sentir que vale a pena amaciar certas coisas no coração e nas ideias; o fato é que aquele jeitão bom, daquele homem de Itapetininga, cheio de boas histórias de tempos outros da Educação, me fazia bem. Gosto de causos!

Sendo eu um professor, dou muito valor aos meus colegas. E, por aqueles tempos, ao conversar com aquele colega mais velho, via o quanto a minha profissão havia se transformado; o quanto a Educação, enquanto política pública, fora desqualificada, e de que, por certo, na condição de professor atuante na Educação Básica por aqueles idos, não iria construir uma excêntrica casa, a considerar os ganhos salariais da minha categoria. O Professor Flávio, ainda assim, me deixava feliz, porque acreditava no que fazia, tal como eu creio, ainda que em tempos distintos do viver as políticas educacionais. A questão é: não há educador absoluto que não seja teimoso, e criativo, e resiliente. Assim sou.

Gosto muito de música. De tudo um pouco. Professores gostam de música! É da nossa natureza encantar-se! Flávio foi um apaixonado por Nelson Gonçalves. Recordo-me da coleção de CDs que reunia a discografia do Nelsão, e que ficava sobre, eu creio, um aparador. Era bonito quando o Professor Flávio soltava o vozeirão… Ele era um ser cantante! Como não gostar de uma pessoa que canta?

Homenagear um centro escolar com o nome do Professor Flávio Iared é justíssimo! Há de ser um lugar de alegrias, de responsabilidades, de encantamentos, de valorização àquilo que possamos acreditar como Educação cidadã. Vargem Grande do Sul, ao reverenciar seus educadores de outrora, que pisaram no mesmo chão que professoras e professores, e estudantes hoje pisam, diz que este direito social está na base, que é projeto de governo, e que há de inspirar outras gerações.

Prezado Flávio, prezado Professor Flávio Iared, te escrevo daqui, longe de Vargem Grande do Sul; te escrevo de Goiânia, onde atualmente atuo como professor na Universidade Federal de Goiás. Desde as nossas prosas, tanta coisa aconteceu, mas o que é bom fica, está, é, e comigo, e conosco, segue. Estou seguindo, amigo… Parabéns Vargem Grande do Sul!

Com estima, Prof. Dr. Elinaldo da Silva Meira