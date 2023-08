Pilotos de kart participam de campeonato

Os pilotos Mariane Lechi Palaoro, Leandro Palaoro e Vladimir Correia, de Vargem Grande do Sul, participaram de campeonato no Kartódromo de São José do Rio Pardo no último final de semana. Mariane competiu na categoria f4 Jr, Leandro na f4 graduado e Vladimir na força livre e todos garantiram boas posições.

A piloto Mariane competiu com mais seis adolescentes de 12 a 16 anos, entre meninos e meninas, e ficou em quarto lugar na geral após uma disputa bem acirrada.

Leandro teve que abandonar a primeira rodada devido a problemas técnicos, mas foi campeão na segunda bateria. Com a somatória dos pontos das duas rodadas, ele ficou em quinto na categoria geral.

Já o piloto Vladimir Correia ganhou a primeira rodada, mas não obteve muito sucesso na segunda rodada, terminando em segundo lugar na geral. Os três pilotos agradecem o apoio das empresas que colaboram com o esporte.

Nas categorias dos pilotos Vladimir e Leandro houve inversão de grid, que é quando o ganhador da primeira bateria troca de posição com o piloto que ficou em último. Já nas categorias de Mariane e Leandro os motores são regrados, sendo iguais para todos os pilotos e o que se sobressai é a pilotagem, o acerto de chassis e a calibragem de pneu

A competição contou com mais de 40 pilotos da região inscritos, de Minas Gerais e também de São Paulo. Uma novidade foi a presença de público pela primeira vez no kartódromo. Na próxima corrida, que será em setembro, o público também poderá estar presente.

Fotos: Arquivo Pessoal