Vargem participou da 1ª Copa Regional de Handebol

No último sábado, dia 22, equipes do Departamento de Esportes e Lazer estiveram na Arena Olímpica de São Sebastião do Paraíso participando da 1ª Copa Regional de Handebol, evento organizado pela Aredesp.

Vargem foi representada por três equipes na categoria sub 13, duas masculinas e uma feminina, formada por atletas de uma categoria mais baixa para ganharem experiência de competição.

A equipe feminina enfrentou as equipes de São Sebastião do Paraíso e Poços de Caldas, sendo derrotada nas duas partidas ficando com o terceiro lugar.

As duas equipes masculinas de Vargem foram derrotadas por São Sebastião do Paraíso e no confronto entre elas a equipe formada por alunos da EMEB Antônio Coury foi a vitoriosa ficando com o segundo lugar da competição. A outra equipe masculina formada por atletas dos demais núcleos da cidade ficou com a terceira colocação.

O professor Juliano Garcia falou sobre os resultados. “Essa competição teve saldo positivo para as equipes, pois enfrentaram excelentes adversários e testaram suas capacidades em um jogo oficial pela primeira vez, de forma que servirá como norte para treinamentos até o próximo evento regional, que deverá ser realizado em Vargem no mês de setembro, dessa vez na própria categoria sub 11.

Deixo ainda o agradecimento aos nossos jovens atletas e ao grupo de mães que puderam acompanhar e auxiliar as crianças durante o evento”, disse.

As equipes que participaram são fruto do Projeto Atletas Nota 10, projeto que envolve o Departamento de Esportes e Lazer e o Departamento de Educação de Vargem Grande do Sul. Hoje, o projeto Atleta Nota 10 conta com mais de 400 atletas nas modalidades basquete, ginástica artística e handebol.