Revitalização do Clube III Vilas continua

A obra do Clube Três Vilas, que pode ser considerada a mais antiga em reforma e que passou muitos anos praticamente abandonada e foi retomada no início de julho, segue a todo vapor.

Em uma publicação em sua página da rede social Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que o objetivo é recuperar totalmente o clube para atividades culturais, sociais, educacionais, esportivas e lazer.

O clube está localizado na Vila Santana e a retomada da obra pela administração atual foi prometida desde janeiro de 2022, quando o prefeito foi entrevistado pela Gazeta de Vargem Grande.

Durante a inauguração do XXI de Abril, que aconteceu no dia 31 de maio, o prefeito Amarildo informou que o Clube Três Vilas será reformado da mesma maneira que o Clube XXI de Abril.

O clube da Vila Polar passou por uma ampla reforma, com troca do telhado, colocação de forro, troca da parte elétrica, piso, pintura, paisagismo e aquisição de materiais. Portanto, levando em conta o que foi dito pelo prefeito na inauguração, é esperado que a obra do III Vilas passe por essas mesmas etapas.

A tomada de preços nº 004/2023 que trata sobre a execução de obras de reforma e ampliação do Centro Comunitário III Vilas, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, de acordo com as especificações técnicas constantes do Projeto Básico e seus anexos, foi publicada em abril.

No dia 18 de maio, o contrato com a empresa responsável Marques e Marques Construtora Ltda Epp foi assinado e publicado na aba de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal. O investimento da obra, conforme o contrato, será de R$ 991.057,07 e tem a vigência de 12 meses contados a partir da data de publicação do contrato. Assim, é de se esperar que a revitalização do III Vilas seja concluída em maio de 2024.

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal para saber mais detalhes da obra, mas não obteve retorno até o momento.