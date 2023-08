A expansão da consciência como principal estratégia de desenvolvimento  

Reinaldo Ricchi Jr.

A consciência humana sempre foi estudada ao longo dos séculos. Muitos acreditam que ela vai muito além de um simples processo cerebral, pois exerce influência em absolutamente todas as dimensões da vida. A consciência é objeto de estudo de várias ciências, e o seu principal aspecto é, sem dúvida, o autoconhecimento, que é a fundamental para a elaboração de estratégias sustentáveis de desenvolvimento. Essas estratégias podem ser aplicadas em prefeituras, empresas, bancos, escolas e qualquer outra organização interessada em promover uma qualificada formação de capital humano.

Os complexos desafios do nosso tempo e o volume praticamente infinito de informações consumidas diariamente nas redes sociais estão conduzindo muitas pessoas a um estado de consciência comprimida, no qual a realidade interior tende a ser obscurecida. Esse obscurecimento é a origem da maioria dos problemas de stress nos relacionamentos profissionais, pois ele impede que as pessoas consigam despertar os insights necessários para resolver as tarefas, dificultando, ou até mesmo impedindo, o convívio harmônico e criativo com os seus colegas.

Alguns cientistas dizem que a consciência pode ser definida como um um tipo de processamento de informações. Outros acreditam que ela é melhor definida como um tipo de comportamento, pois o cérebro desempenha um papel fundamental no controle desse comportamento, e existe uma íntima relação entre a consciência e o complexo funcionamento cerebral [1].

A ideia de considerar a consciência como um tipo de processamento de informações pode ser muito interessante para a análise do complexo contexto da Inteligência Artificial, que está dominando cada vez mais a cultura humana como um todo. Por trás das poderosas estratégias das redes sociais para atrair a atenção das pessoas, estão profundos estudos sobre a consciência humana.

No futuro, os profissionais mais competitivos e prósperos serão aqueles que conseguirem ultrapassar o próprio estado de consciência comprimida, para mergulhar no processo contínuo de expansão interior, que é capaz de atrair as melhores lideranças. Serão elas que lutarão para encontrar os melhores talentos e somar esforços para vencer os desafios cada vez mais complexos do Século 21.

Referência