Kethy Oliveira apresentará a Festa do Peão de Barretos

A cantora vargengrandense Kethy Oliveira participará novamente da maior festa do peão da América Latina: a Festa do Peão de Barretos, que acontece de 17 a 27 de agosto.

À Gazeta de Vargem Grande, Kethy contou que começou a participar do evento em 2018 como cantora e depois foi chamada como apresentadora.

“A Comissão do Culturando viu minha desenvoltura no palco e viu futuro como apresentadora deles”, explicou.

Ela será apresentadora do evento do dia 17 ao dia 27 e, no dia 19, fará um show especial para os presentes, junto com Mikaella e banda. Ao jornal, ela disse como é ir a eventos tão importantes quanto esses.

“É muito gratificante ver que era apenas um sonho conhecer Barretos e hoje fazer parte da Comissão da Cultura lá dentro”, comentou.

Recentemente, Kethy, que é cantora há mais de 10 anos, se apresentou no primeiro dia da Festa da Batata 2023 e depois foi apresentadora oficial dos demais dias do evento tradicional de Vargem Grande do Sul. Ao jornal, ela comentou sobre a sua participação na festa.

“Foi incrível poder representar minha cidade na minha própria cidade, fui muito bem recebida e a galera gostou bastante. Só gratidão pela confiança que tiveram e me colocarem nessa festa linda”, disse.