Atleta foi para a final em prova Três Tambores

A competidora de Vargem Grande do Sul, Maria Eduarda Pereira Ribeiro, de 14 anos, foi uma das 10 finalistas da prova Três Tambores da Festa da Batata 2023, que aconteceu na última semana.

A atleta chegou na final na segunda posição, mas, infelizmente, na última corrida, sua égua errou o percurso e foi atribuído SAT (sem aproveitamento técnico), sem acrescidos 120 segundos. Com isso, Maria Eduarda terminou a disputa na 9ª posição.

Ela é atual campeã nacional mirim da ANTT, o maior campeonato de Três Tambores do Brasil, atual campeã jovem do campeonato Barretos, coleciona várias fivelas e troféus de campeã e possui 33 títulos de primeiro lugar em competições pelo Brasil.