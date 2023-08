Auge do basquetebol em 1972

Em conversa com Walter Tatoni Neto – o Waltinho Tatoni, sobre o Colégio Alexandre Fleming, lembramos das partidas de basquetebol.

Em 1968, o professor Kiko Maldonado começou a nos ensinar este jogo, que se tornou a coqueluche de nosso grupo e em 1969, o professor “Tubaca” continuou a instrução e organizou campeonato interno.

A competição iniciou a revelação de talentos, como por exemplo: Frederico Hygino de Oliveira Neto (Fred); Luís Renato Filippini (infelizmente mudou para Casa Branca, onde integrou o time local); Waltinho Tatoni; etc.

Mas, o auge foi nos jogos colegiais realizados em Tambaú, no ano de 1972, quando Waltinho e Fred participaram da equipe do Colégio Alexandre Fleming nos Jogos Colegiais realizados em Tambaú, quando conseguiram o honroso 3º lugar.

Importante destacar que somente perderam para a equipe de Casa Branca (com Renato Filippini em seu elenco), em um jogo muito disputado, que foi a vencedora do torneio (derrotou São João da Boa Vista na final) e posteriormente sagrou-se campeã estadual.

