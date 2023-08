Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu no domingo, dia 30 de julho, a professora Leonice Aparecida Rosseto, aos 68 anos de idade. Léo foi mãe de Rodrigo, já falecido; deixa irmão e sobrinho. Foi sepultada, no dia 30 de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alfredo Rezende da Silva, aos 79 anos de idade, no dia 31 de julho. Foi sepultado no dia 1° de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Ricardo Marçal Barbosa, aos 48 anos de idade, no dia 31 de julho. Deixou a mãe Regina Gonçalves; a esposa Nilce de Oliveira; os filhos Natanieli, João Aparecido e Kauan e o neto Henry. Foi sepultado no dia 1° de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Davi Ribeiro Lima, aos 85 anos de idade, no dia 2 de agosto. Deixou a esposa Zilda e o filho Allan. Foi sepultado no dia 3 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu José Osório Nagliati, aos 81 anos de idade, no dia 29 de julho. Foi sepultado no dia 30 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.