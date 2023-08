Thiago foi campeão na Copa Fitness de Fisiculturismo

O atleta Thiago Henrique competiu no torneio Copa Fitness de Fisiculturismo, em Leme, no último sábado, dia 29, e foi campeão em sua categoria. O torneio reuniu mais de 100 atletas do interior de São Paulo.

Thiago competiu na categoria Mens Physique, uma das mais disputadas devido ao alto nível dos competidores, e foi campeão.

A estreia do atleta nos palcos do fisiculturismo foi neste mesmo evento no ano passado, que também contou com um número muito grande de atletas. Na ocasião, Thiago foi o único estreante entre atletas já experientes e ficou em terceiro lugar.

Após o torneio, Thiago focou na preparação para competir no evento deste ano e conquistou o título, derrotando no confronto final um atleta que há anos era o campeão do evento.

O atleta agradece a esposa Luciana, os filhos Wesley e Benjamin, o treinador Fernando Paiva, o nutricionista Marcelo Ferrari e o nutricionista Elói Ferri, que trabalhou de assistente com o Marcelo na preparação da parte nutricional.