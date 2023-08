Tríduo em louvor a Santa Filomena é nesta semana

O tríduo em louvor a Santa Filomena, realizado pela paróquia Nossa Senhora Aparecida, terá início nesta quinta-feira, dia 10, cujo tema central será “Família Restaurada”.

Na quinta-feira, dia 10, às 19h30 haverá missa e tríduo com o tema “A Cura Interior na Restauração da Família”, tendo padre Adriano, de Itaqui, como celebrante.

Na sexta-feira, dia 11, às 19h30, a missa e o tríduo serão com o padre José Eduardo, de São João da Boa Vista. O tema será “O Perdão na Restauração da Família”.

No sábado, dia 12, às 19h, o celebrante será o padre Antônio, pároco da Igreja, e o pregador será Guilherme, de São João. O tema será “A Oração na Restauração da Família.

No Dia de Santa Filomena, celebrado no domingo, dia 13, haverá missa às 7h com padre Gilberto e às 9h com padre Antônio, com entrega de pulseira, medalha e óleo. Às 18h, haverá missa com o padre Antônio. Na ocasião, haverá entrega das pulseiras e medalhas de Santa Filomena, Benção do Santíssimo e encerramento do Tríduo de Santa Filomena.

No dia 20 deste mês haverá a Caminhada de Santa Filomena na Via Crucis às 5h30 e missa de Ação de Graças pelos Festejos de Santa Filomena 2023 na Igreja Aparecida às 18h.

Feira de Artesanato

Na sexta-feira, dia 11, e no sábado, dia 12, das 18h às 22h, haverá Feira do Artesanato em honra a Santa Filomena no Centro Pastoral. No sábado será a noite do pastel com música ao vivo com Marcio Rossi.