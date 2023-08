47ª Romaria reuniu 1.800 cavaleiros

Realizada no último domingo, dia 30, a 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana reuniu mais de 1.800 cavaleiros, de acordo com o informado pela Comissão Organizadora. No total, cerca de 10 carros de bois, 11 bois soltos com pessoas montadas e 110 charretes desfilaram pelas ruas da cidade, além de centenas de romeiros em seus cavalos. Um público de milhares de pessoas acompanhou o desfile dos romeiros, carros de bois e charretes.

Após bênção, a romaria saiu da Igreja São Joaquim e seguiu até a Igreja Matriz de Sant’Ana, no Centro. Na Praça da Matriz como todos os anos houve uma grande concentração de pessoas que acompanharam a belíssima apresentação da Orquestra de Viola Caipira e também o toque dos berranteiros que ali estavam, além de saborear as delicias oferecidas nas barracas de alimentação.

Os romeiros também passaram na igreja de Nossa Senhora Aparecida construída pelo padre Donizetti para a tradicional e antiga cerimonia do beija fita no cruzeiro ali implantado na primeira Romaria, com as bênçãos do padre Antônio e padre Gilberto.

Os participantes receberam seus troféus no palanque posicionado antes da dispersão da Romaria. A Comissão entregou mil canecas para os participantes e 250 troféus. Conforme o explicado, os troféus foram entregues aos cavalos mais bonitos, às amazonas mais bem vestidas, a animais grandes, aos cavalos dançarinos e para crianças destaques. Praticamente todos os demais participantes receberam canecas, exceto aqueles que estavam com bebida alcoólica ou som alto, uma vez que é uma romaria religiosa.

À Gazeta de Vargem Grande, Márcia Iared, diretora do Departamento de Cultura e Turismo e presidente da Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, falou sobre o evento. Este ano, ela percorreu o trajeto da Romaria com suas auxiliares em cima de um carro de boi, uma homenagem a seu pai, que na infância já carreava.

“A Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que está na sua 47º edição, atendeu a todas as expectativas, não só dos participantes da Romaria que vieram de diversas cidades do Estado de São Paulo e do Sul de Minas, mas do grande público presente que veio para assistir a solenidade, e também aqueles que ainda fazem questão de conservar a tradição e homenagear Sant’Ana”, disse.

Márcia relatou que a Comissão está aguardando o ano de 2024, quando a Romaria chegará em sua 48ª edição. “Que ela seja a maior Romaria de Cavaleiros do Leste Paulista e, sobretudo, que ela mantenha o seu caráter de religiosidade e que, a cada nova geração, cada criança que participou na montaria dos seus cavalos, possa cada vez mais compreender a importância de preservar essa tradição”, completou.

A presidente da Comissão falou sobre o pedido de casamento que aconteceu durante a Romaria. “Para coroar essa edição e para admiração dos romeiros e público presente, onde nossa elegante e assídua cavaleira em frente ao palanque desceu para receber o pedido de casamento do seu parceiro, que ajoelhado e emocionado colocou-lhe na mão a aliança balbuciando um pedido de casamento, que para o regozijo do casal recebeu o aplauso geral dos presentes. Valeu a pena o vice-presidente Prates atrasar por alguns minutos o cortejo”, comentou.

Márcia agradeceu a todos que participaram da Romaria. “Muitas vezes vindos de terras distantes, o que não é fácil pelo cuidado que se deve ter no transporte de animais. E que o retorno a cada ano seja cada vez em maior número, cada vez em mais comitivas para admiração e emoção de todos, que atentamente participam e acenam no seu trajeto, e de todos que nas arquibancadas tiram o chapéu em oração e, ansiosos, procuram em cada rosto um filho, um amigo ou um parente que mais uma vez vai passar na grandiosa Romaria de Vargem Grande do Sul”, disse.

A Prefeitura Municipal também agradeceu aos integrantes da Comissão da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que voluntariamente trabalham durante meses para que a tradicional Romaria seja realizada, e também a todos os Departamentos da Prefeitura, colaboradores, patrocinadores e demais pessoas envolvidas que de alguma forma se empenharam para a realização da Romaria.

Cobertura

A Gazeta de Vargem Grande esteve presente e cobriu todo o trajeto da 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. As mais de 1.300 fotos tiradas pelo jornal, de diversos pontos do evento religioso, estão disponíveis em nossa página do Facebook.

