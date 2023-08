Campanha do Agasalho 2023 atendeu milhares de pessoas

O Fundo Social de Solidariedade encerrou a Campanha do Agasalho de 2023 com o atendimento de cerca de 500 famílias com cobertores, roupas e calçados durante os meses de maio a julho. As entregas de cobertores tiveram início em maio nos programas do Departamento de Ação Social, recebendo as mantas as crianças e adolescentes do SCFV Tio Carlão, os idosos do CCI “Lacordere Osório da Fonseca”, integrantes da Frente Social de Trabalho, crianças do Programa Criança Feliz, famílias do PAIF e PAEFI. A distribuição continuou até o final de julho.

A Prefeitura Municipal ressaltou que também foram entregues cobertores na Sociedade Humanitária, Associação Dom Bosco, Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão, Hospital de Caridade, Mão Amiga e APAE. O CREAS também recebeu cobertores para o atendimento as pessoas em situação de rua e trecheiros que passam pelo município.

Além da aquisição de cobertores pela prefeitura, o Fundo Social de São Paulo destinou 200 cobertores para Vargem Grande do Sul e com a Campanha de Arrecadação, mais 180 cobertores foram conseguidos doados pela Delegacia de Polícia Civil; Loja Maçônica Renascença II, Casa da Amizade do Rotary, Ebara e Abengoa.

A prefeitura ressaltou que a arrecadação de roupas também foi intensa com o apoio da Guarda Civil Municipal que montou ponto de coleta e ajuda da população, cerca de 11 mil peças foram recebidas, separadas e doadas. Durante todo os dias 13 e 14 de junho as peças foram expostas em cabideiros devidamente organizadas no pátio do Departamento de Ação Social para as famílias escolherem. Após, o atendimento continuou para quem procurou o Fundo Social em busca de roupas.

A presidente do Fundo Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, informou que a Campanha do Agasalho se encerrou com sucesso com a doação das roupas e cerca de 1200 cobertores. “O frio foi intenso, tivemos uma grande procura principalmente no mês de junho. Agradecemos o apoio das empresas e clubes de serviços citados e ao Fundo Social de São Paulo pela doação; às pessoas que doaram roupas; às entidades que ajudaram a fazer a distribuição às famílias atendidas; à Guarda Civil Municipal e ao Departamento de Cultura pelo apoio com ponto de coleta, aos meios de comunicação que fizeram a divulgação; a toda equipe do Departamento de Ação Social pelo empenho em ajudar na Campanha, à EPTV Central pela divulgação e organização do Dia D com drive Tru de arrecadação e, especialmente ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e a primeira dama Maria pelo apoio à Campanha na aquisição de cobertores o que possibilitou o atendimento de centenas de famílias e na Campanha como um todo”, destacou.

As pessoas que ainda necessitem de roupas ou cobertores devem procurar o Fundo Social, à Rua Sete de Setembro, nº 300, no Centro toda a quarta-feira, das 13h às 15h30.