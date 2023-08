Inscrição para processo seletivo para pedreiros vai até o dia 14

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul divulgou no dia 18 de julho o edital do Processo Seletivo Público nº 001/2023, para contratação temporária dos empregos de Ajudante de Pedreiro, Oficial Pedreiro e Mestre de Obras. O período de inscrições iniciou na última sexta-feira, dia 28 de julho, e vai até dia 14 deste mês.

Segundo o informado pela prefeitura, a contratação visa atender as necessidades de mão de obra para a reforma do imóvel do antigo Clube Vargengrandense, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 4.278/2018. São seis vagas para ajudante de pedreiro, seis vagas para oficial pedreiro e uma vaga para mestre de obras. Os salários vão de R$ 1.400 a R$ 2.800.

A Prefeitura Municipal disponibiliza a Sala de Informática da Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, localizada na Rua Batista Figueiredo, nº 235, no Centro, para apoio aos candidatos para realização das inscrições, que são exclusivamente pela internet. A sala funciona das 9h às 11h e das 12h às 16h em dias úteis. O candidato interessado deve levar seus documentos pessoais.

Com as taxas que variam de R$ 40,00 a R$ 50,00, as inscrições para o processo seletivo devem ser efetuadas através do site www.conscamweb.com.br. O Processo Seletivo Público será constituído de provas objetivas e práticas para todos os empregos.

De acordo com o explicado, a prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. A prova está prevista para ser realizada no dia 17 de setembro, a partir das 9h.

Já a prova prática tem a previsão de ser realizada no dia 22 de outubro. A convocação com data, horário e local para realização da prova prática ocorrerá para os 20 primeiros candidatos mais bem habilitados na prova objetiva para os empregos de Ajudante de Pedreiro e Oficial Pedreiro e os cinco primeiros candidatos mais bem habilitados na prova objetiva para o emprego de Mestre de Obras, desde que estes tenham obtido nota igual ou superior a 40 pontos.

De acordo com o edital, o Processo Seletivo Público terá a validade de até dois anos.