Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Pedro Caetano (Pedro Walde Caetano)

Nascimento: 01/02/1911 Bananal (SP)

Morte: 27/07/1992 Rio de Janeiro (RJ)

Atividade: Compositor, sambista, comerciante

Nasceu na cidade de Bananal (SP) e, aos 9 anos, quando se mudou com seus pais para o Rio de Janeiro, já apresentava pendor para a música, passando a estudar piano.

Compôs inúmeras marchas, sambas, valsas e choros da chamada (Era do Rádio) da música brasileira.

Foi autor de mais de 400 composições, mas não fez da música sua profissão, tendo sido comerciante de sapatos, durante toda sua vida profissional.

Teve como parceiros comerciais musicais Claudionor Cruz (o mais constante), Pixinguinha, Noel Rosa, Alcir Pires Vermelho e Wando Silva.

O primeiro sucesso foi a valsa “Caprichos do Destino” gravada em 1938 por Orlando Silva e composta em parceria com Claudionor Cruz.

Em 1942 teve outro sucesso: “Botões de Laranjeira” choro gravado por Ciro Monteiro e RCA Victor. Ciro Monteiro seria um dos seus mais constantes intérpretes.

Ainda em 1942, houve outro grande sucesso: “Sandália de Prata”, samba composto em parceria com Alcir Pires Vermelho e com interpretação de Francisco Alves.

Em 1944, Francisco Alves grava a marchinha “Eu brinco (Com Pandeiro ou Sem Pandeiro)”.

No ano de 1946, gravou o choro “O que se leva desta vida” e lançou outro samba de sucesso, “Onde estão os tamborins”, gravado pelo conjunto Quatro Ases e Um Coringa, pelo Odeon.

No carnaval de 1948, apresenta o samba “É com esse que eu vou”, gravado pelo selo Odeon.

Na década de 1950, Pedro Caetano compôs a Valsa Guarapary que veio a ser o hino emocional da cidade capixaba.

Obrigada Pedro Caetano pelos velhos carnavais.

Salve Pedro Caetano!!!

Raul Rodrigues Baía Filho