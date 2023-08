Gente e Fatos

Enlace de Bárbara Garcia João e João Victor Bonatelli

Fotos: Falcão Foto & Arte

A médica ginecologista Bárbara Garcia João e o engenheiro João Victor Bonatelli se uniram pelos laços do matrimônio no último sábado, dia 29, em uma linda cerimônia celebrada pelo padre Hélio na Igreja Matriz de Sant’Ana. Bárbara é filha da conhecida professora Sílvia Salera Garcia João e do saudoso Cláudio Martins João, e João Vitor é filho de Elisiane Cervi Bonatelli e João Batista Bonatelli, família de São Paulo

Maria Eduarda de Andrade Cossi comemorou 10 anos

Fotos: Feliza

O 10º aniversário de Maria Eduarda de Andrade Cossi foi festejado no último sábado, dia 29, no Espaço Varanda, onde foi o centro das atenções dos pais Fábio e Luciane, da irmã Fefê, dos familiares e amiguinhos

Lavínia Souza Dias Cardoso realiza intercâmbio

Fotos: Arquivo Pessoal

Lavínia Souza Dias Cardoso, de 16 anos, é estudante do Unigrau de São José do Rio Pardo e, agora, está em um intercâmbio de um ano na Flórida, nos Estados Unidos, promovido pelo Rotary Club. A adolescente que viajou no dia 26 de julho é filha do casal Marília Souza Dias e Fábio Luís Fortini Cardoso, proprietários da loja Gram Bike, recém-inaugurada em Vargem Grande do Sul. Lavínia está gostando muito da cidade que está morando, da família que a acolheu e principalmente da cultura do país.

Em contrapartida, a alemã Nicola Carlotta Spengel, vinda diretamente da Bavaria, chegou à residência da família de Lavínia no mesmo dia. Ela ficará durante um ano com a família e está adorando as comidas, a cidade e a receptividade brasileira

Júlia e Marcela comemoram aniversários

Foto: Arquivo Pessoal

Mãe e filha celebram juntas os seus aniversários. Na terça-feira, dia 8, a confeiteira Júlia Silvério de Paula completa 56 anos de vida e sua filha, a auxiliar de cozinha Marcela Silvério de Paula festeja a chegada dos seus 32 anos. Os parabéns as aniversariantes ficam por conta de toda a família e dos amigos