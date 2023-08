Foi firme

O presidente da Câmara Municipal Guilherme Nicolau (MDB) foi firme durante a discussão sobre o veto total do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) ao projeto de lei 49/2023, que tinha como objetivo regularizar imóveis irregulares na cidade. O Chefe do Executivo alegou inconstitucionalidade e se comprometeu a complementar o projeto e enviá-lo à Casa de Leis. O presidente, autor do projeto em questão, afirmou que caso o projeto não seja enviado aos vereadores pelo prefeito até o fim do mês, ele próprio fará algumas mudanças e enviará o projeto à Câmara novamente. Durante a sessão, o presidente pontuou que, caso isso aconteça, conta com o apoio dos vereadores para derrubar o veto do prefeito.

Inscrições Abertas

Estão abertas as inscrições para o curso “Descomplique e Empreenda Rápido”, uma parceria da Prefeitura Municipal através do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Associação Comercial e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O curso é ideal para aqueles que estão iniciando ou planejam iniciar seu próprio negócio. A prefeitura informou que o curso aborda assuntos como planejamento de marketing, planejamento financeiro, organização de ideias e formalização, é ideal para quem está começando seu negócio e deseja ter um norte de como se organizar de uma maneira geral para ser um empreendedor de sucesso. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp do Sebrae pelo número (19) 98382-4963 ou presencialmente no posto que fica localizado no Poupatempo.