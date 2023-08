“Saudade que nunca vai embora”

A técnica em recursos humanos Ana Paula Fernandes Baldo, de 51 anos, perdeu seu pai, Antônio Flávio Fernandes, de embolia pulmonar há 17 anos e afirma que a saudade nunca vai embora.



Ao jornal, Ana Paula contou que Antônio fez um excelente trabalho e sempre ensinou ela e seus irmãos a serem corretos em tudo o que fazem. “O que mais me marcou é o respeito que ele tinha por todos”, disse.



Ela listou alguns dos exemplos que aprendeu com o pai e continuou seguindo ao longo dos anos. “Ser correta e honesta em tudo o que fizer e também respeitar a família acima de tudo”, disse.



As refeições com a família completa estão no topo de saudades de Ana Paula. A única melhoria que ela faria no relacionamento que teve com o pai é passar ainda mais tempo juntos.



Após 17 anos, há quem diga que a saudade deve ter diminuído. Porém, para Ana Paula, esse sentimento é uma companhia rotineira todos os dias. “Não fica nem mais fácil nem mais difícil, a saudade está sempre presente, chega às vezes em um gesto ou acontecimento corriqueiro, mas as lembranças boas sempre nos trazem conforto”, finalizou.

