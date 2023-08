Certificados do curso de panetone foram entregues

Os alunos do curso de Panetone receberam os certificados no dia 3, no espaço do CozinhAlimento do Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais”, no Departamento de Ação Social.

O curso foi ministrado pela conceituada chef de cozinha Fernanda Oliveira, a Nanda Crioula, da Mãos Empreendedoras, que ensinou as técnicas da confecção de Panetone, embalagens e vendas.

A Prefeitura Municipal ressaltou que o Natal é uma das datas mais esperadas do ano. “Com ele vem um delicioso alimento de origem de Milão, o panetone e com as mais diversas variações e ótima opção para gerar renda extra no final do ano. Com foco na profissionalização para a geração de emprego e renda, o Departamento de Ação Social ofereceu gratuitamente o curso de panetones. A capacitação teve duração de dois dias, uma turma de tarde e outra à noite”, disse.

Fotos: Prefeitura Municipal