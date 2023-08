Comissão Organizadora comemora sucesso da Romaria

Depois do extenuante trabalho de organizar a 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que aconteceu no domingo do dia 30 de julho, os membros da Comissão Organizadora se reuniram no domingo, dia 6, para celebrar o sucesso que foi a festa com um almoço feito por Jaqueline Ranzani e Ivan de Souza, proprietários da R e S Eventos.



A confraternização foi realizada na conhecida chácara do Newton Halla. O evento contou ainda com a presença do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos), demais membros da Comissão e convidados. A música para animar os presentes ficou por conta do Dj Gabé.



O vice-presidente Prates agradeceu a todos os membros voluntários da Comissão Organizadora pelo belo trabalho prestado por meses. Ele destacou que a Romaria é planejada durante desde o início do ano, onde toda a Comissão se reúne para se organizar, planejar e fazer essa romaria em homenagem a Sant’Ana, um gesto de fé e devoção.

Assim, Prates ressaltou que esse é um momento de confraternização, após meses de trabalho realizado pela Comissão voluntariamente, uma vez que a equipe é composta de pessoas que dedicam seu tempo e seu trabalho para seguir com a tradição religiosa.