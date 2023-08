Meu pai, seu coração que carrega a paixão pelo mundo;

Na sua alma escrita e bordada com a maior força já vista.

Que o despertar do relógio soa cedo;

O suor do serviço escorre pelo rosto;

O ardor que nos entrega a vida clemente.

As piadas que aquecem o âmago

O repreendimento que me fazem ser um ser humano melhor.

Sua essência mais pura, que me entrega

a certeza de um mundo melhor.

Que me faz querer

ter seus encargos.

De prezar abro-me

Em minhas palavras para lhe afagar

Minha gratidão por ser meu pai.

E lhe entrego minhas súplicas de desculpas

Por todas as falhas.

Em meu cultuar, o meu eu te amo.

Por Victória Mazarini