Pais foram homenageados em Festiva do Rotary

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul realizou a sua tradicional Reunião Festiva em homenagem aos pais, na noite de terça-feira, dia 9, no Salão de Festas do Centro Pastoral São Benedito, com a presença maciça dos rotarianos, familiares e convidados.

À Gazeta de Vargem Grande, o presidente do Rotary de Vargem, Carlos Milan ressaltou que enaltecer os laços familiares e cultivar a paz constitui um dos princípios fundamentais do Rotary Internacional. “É por essa razão que, a cada ano, é celebrada a festiva em honra ao Dia dos Pais. Esse evento não só propicia um espaço para o convívio fraterno da família rotária, mas também serve como um tributo aos companheiros que têm a alegria de serem pais”, comentou.

As homenagens, por sua vez, ficaram por conta das integrantes da Casa da Amizade, que capitaneadas pela primeira-dama, Aline, apresentaram homenagens e uma apresentação com os filhos e netos dos rotarianos presentes.

Na ocasião, também aconteceu a solene cerimônia de posse de Luís Fernando Bedin, juntamente com a sua esposa, Luciane Aparecida Bruno Bedin, que também tomou posse na Casa da Amizade. A ocasião também foi marcada pela entrada na Casa da Amizade de Ana Paula Gutierrez Costa e Giovana Heloisa Rega Bedin.

Um outro momento de destaque foi dedicado à homenagem a Libânio Coracini e Paulo Ribeiro, os mais antigos rotarianos do Clube, tornando essa ocasião ainda mais especial.

Fotos: Rotary Club