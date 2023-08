Vargem presente no 25° Jamboree Escoteiro Mundial

O 25º Jamboree Escoteiro Mundial, sediado na cidade de SaeManGeum, na Coreia do Sul, teve início no dia 1º e chega ao fim neste sábado, dia 12. O Contingente Brasileiro esteve presente no evento com mais de mil escoteiros de todas as regiões do país, incluindo jovens e adultos.



Entre os participantes, há o Chefe Fassina, do Grupo 304 – Curumins da Mantiqueira, de Vargem Grande do Sul, responsável pela Operação K, que contempla nove jovens escoteiros carentes de vários estados do Brasil, que se inscreveram e foram escolhidos pela União Nacional dos Escoteiros do Brasil.



Segundo o informado, os responsáveis pelo evento estão tomando todas as ações necessárias para que os jovens aproveitem todas as atividades ofertadas pelo Jamboree e possam desfrutar da fraternidade escoteira conhecendo e convivendo com jovens de todo o mundo.



Como participantes do 25º Jamboree Escoteiro Mundial, a Delegação Brasileira assume o compromisso de oferecer aos jovens a melhor experiência educativa, buscando dentre as dificuldades, fazer o possível para atender as necessidades dos brasileiros presentes no evento para a manutenção de sua segurança e bem estar.