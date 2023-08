Cães matam cuidador no Centro de Zoonoses de São João

Um homem morreu após ser atacado por quatro cães da raça Fila no Centro de Zoonoses de São João da Boa Vista, no sábado, dia 5, por volta das 15h. A vítima, Lucimar Leite, de 47 anos, trabalhava no local como auxiliar de serviços gerais e estava alimentando os animais, quando foi atacado.

À noite, por volta das 20h40, a esposa do trabalhador foi ao local devido a demora do marido ao retornar para casa. Ao chegar lá, segundo o boletim de ocorrência, ela viu que haviam animais soltos no pátio e que o carro do seu marido ainda estava no local. A mulher deduziu que havia algo errado e ligou para o diretor do departamento, que foi ao local.

Os dois entraram no Centro e o diretor viu o corpo do homem caído morto em uma das baias dos cães, onde seus braços estavam com praticamente toda a estrutura óssea exposta. A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local, junto com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica.

Após procedimentos, foi constatado que o óbito ocorreu devido ao ataque de quatro cães da raça Fila de um ano e meio. Embora os cães ainda sejam considerados filhotes, são grandes e haviam sido recolhidos no dia anterior por sofrerem maus tratos.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial da Polícia Civil e o boletim de ocorrência de morte suspeita foi feito.