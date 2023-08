Carro roubado utilizado em crime foi encontrado

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prendeu em flagrante por receptação, no dia 1º, um rapaz no Jardim Canaã.

Junto com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, os policiais encontraram o rapaz, que estava ocultando um veículo Honda H-RV, ano 2015, roubado no dia 26 de junho em Limeira.

Segundo o apurado junto ao delegado, o veículo teria sido utilizado em um roubo ocorrido em Vargem no dia 15 de julho, quando dois indivíduos armados desceram do veículo e subtraíram R$ 16 mil de um malote de um posto de gasolina, o qual estava sendo transportado por duas mulheres. As investigações prosseguem visando identificar os autores do roubo.

Fotos: Polícia Civil