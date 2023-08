Polícia Civil encontra motocicleta escondida

No dia 31 de julho, a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul encontrou uma motocicleta escondida, coberta por um tapete e um cobertor. Na ocasião, uma pessoa registrou um boletim de ocorrência da delegacia informando que havia emprestado sua motocicleta para um conhecido no último dia 24 para que fosse comprar drogas e bebidas, porém até aquele dia não havia retornado.

Segundo o informado, a vítima ouviu dizer que a motocicleta havia sido entregue a um traficante conhecido por “Piloto”. Os policiais civis Diego e Felipe, acompanhados do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, já conheciam o suspeito e foram à sua casa.

No local, a moto foi encontrada, coberta por um tapete e um cobertor, além de duas pedras de crack. O homem foi autuado em flagrante por crime de receptação e tráfico de drogas.

Foto: Policia Civil