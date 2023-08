Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Ademir Aparecido de Oliveira, aos 63 anos de idade, no dia 6 de agosto. Deixou os filhos Ariovaldo e Francislaine; a nora Marcela; o genro Cícero; os netos Edieslen, Ary Miguel, Emarilis, Ayran, Andrei e Maria Luísa; o bisneto Emanuel e os irmãos Ângelo, José e Benedito, e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alzira de Lourdes Muraroli Benaglia, aos 78 anos de idade, no dia 6 de agosto. Deixou o marido José Sérgio Moraes; o filho Marcos; a nora Glaucimara; os netos Francisco e Franciane; as bisnetas Maria Fernanda, Maria Clara e Marina; a irmã Edwirges e sobrinhos. Foi sepultada no dia 6 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu a professora Irene Abbá Dutra aos 90 anos de idade, neste domingo, dia 6 de agosto, às 23h00, em São João da Boa Vista, onde estava internada em tratamento. Viúva do comerciante Carlos Sebastião Dutra da Costa, deixa os filhos Carlos Eduardo, Márcio e Cláudia; as noras Sandra e Márcia, os netos Filipe, Marília, Otávio, Natália e Renata e os bisnetos Gael, Lucca, Isabela e Rafaela. Seu sepultamento aconteceu no dia 7 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eurípides Moreira Duarte, aos 76 anos de idade, no dia 7 de agosto. Deixou a esposa Maria Aurora; os filhos Valdeci, Marcos, Samuel, Isac e Júnior; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 7 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Aparecido Bíscaro, aos 76 anos de idade, no dia 8 de agosto. Deixou a esposa Dagmar; os filhos Carlos Alberto, Luís Fernando e Josiane; o genro Desão; a nora Nanci e netos. Foi sepultado no dia 9 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Pedro Mariano, aos 77 anos de idade, no dia 11 de agosto. Deixou a esposa Zélia Madrine Mariano; a filha Maria Helena; a neta Misleine e o bisneto Antônio. Foi sepultado no dia 11 de agosto, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Olga da Silva Milan, aos 74 anos de idade, no dia 6 de agosto. Deixou o companheiro Vitório Ribeiro de Castro. Foi sepultada no dia 7 de agosto, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Jerson Forti, aos 91 anos de idade, no dia 5 de agosto. Foi sepultado no dia 5 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Aparecida Gomes, aos 92 anos de idade, no dia 5 de agosto. Foi sepultada no dia 5 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Odete Miguel Pinto, aos 65 anos de idade, no dia 9 de agosto. Foi sepultada no dia 10 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Benedita Ferreira Dominice, aos 100 anos de idade, no dia 10 de agosto. Foi sepultada no dia 10 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Jovelina de Fátima Rodrigues Mello, aos 100 anos de idade, no dia 10 de agosto. Foi sepultada no dia 10 de agosto, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

