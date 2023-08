Jita Kyoei realiza cerimônia de graduação do 1º semestre

Os judocas da Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan trocaram suas faixas no domingo, dia 6. Na ocasião, 54 judocas trocaram suas faixas no primeiro semestre e deram mais um passo dentro do esporte que tanto amam.

A Cerimônia de Graduação aconteceu na Escola Alexandre Fleming e teve a presença da vice-diretora da escola Valéria Margoto Abreu, da coordenadora Aline Buozi e da responsável pela Fanfarra do Fleming, Andrea Lasmar.

O vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), esteve no local representando a Câmara Municipal e o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).

A festa contou com a presença dos senseis Marco Aurélio Lodi Gomes, Guilherme Daud Ronchi, Pablo Calderari da Silva, Bruna Lasmar e Helder Noronha que, juntos, entregaram as faixas para os judocas aprovados.

No evento, aconteceu a graduação da faixa marrom do judoca João Antônio de Souza que, junto ao atleta João Pedro Dias Ferreira, apresentaram o Nague No Kata a todos os presentes.

O sensei Marco falou sobre a cerimônia. “A troca de faixas é um momento muito importante para um judoca. É ali que ele sente concretizar todos os esforços e dedicação que despendeu ao judô, aos treinos e à aprendizagem da arte. Neste primeiro semestre, 54 judocas receberam novas faixas. Esta é a função do Projeto Social Jita Kyoei: levar o judô a todas as crianças, jovens e adultos”, comentou.

Marco agradeceu a Escola Alexandre Fleming, a Fabiana Bonini da Cruz, ao prefeito Amarildo, ao vereador Serginho da Farmácia, a Aline Buozi, ao Gabé Seixas, ao Gervásio Rotta, a Prefeitura Municipal, aos papais e mamães do judô, colaboradores e parceiros.