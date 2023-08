Jovens de Vargem participaram da JMJ Lisboa 2023

A Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ) que foi realizada em Lisboa, começou no dia 1º e chegou ao fim no último domingo, dia 6. De Vargem Grande do Sul, quatro jovens estiveram presentes na JMJ neste ano: Laura Gorini, Maria Luiza de Brito, Lucas dos Santos Janucci e José Henrique Peixoto.

Durante esses dias, eles participaram da Via Crucis, Vigília e Missa de Encerramento, da qual foi informado que a próxima JMJ será em Seul. Esta foi a terceira JMJ com o Papa Francisco.

No total, 80 jovens do Caminho Neocatecumenal da Diocese de São João da Boa Vista, onde Vargem faz parte, participaram da JMJ. À Gazeta de Vargem Grande, José Henrique, um dos vargengrandenses que esteve na JMJ, contou que o grupo esteve em peregrinação de 29 de julho até esta sexta-feira, dia 11 de agosto.

“O ápice da peregrinação seria o encontro com o Santo Padre, o Papa, que aconteceu no sábado, dia 5, e no domingo, dia 6, em Lisboa, reunindo mais de um milhão e meio de jovens do mundo todo”, disse.

Na primeira semana, de 29 de julho a 5 de agosto, os jovens estiveram em peregrinação na Espanha, visitando catedrais e santuários, como Santiago de Compostela, onde está o sepulcro de São Tiago, apóstolo de Cristo. “Nesses dias, nós evangelizamos e rezamos nas cidades que passamos. Depois estivemos na JMJ com jovens do Mundo todo”, explicou.

A JMJ Lisboa 2023 foi a quarta Jornada Mundial da Juventude na qual José Henrique participou. Ele também esteve no Rio em 2013, na Cracóvia em 2016 e no Panamá em 2019. “Para mim, a JMJ é muito importante para quem participa e para o país que recebe. As nossas convivências com outros povos e culturas faz com que cresçamos como ser humano e mostra que a igreja não está no fim, que a igreja não é só de pessoas mais velhas, mostrando milhões de jovens fora de seu comodismo com uma só intenção, anunciar o amor de Deus para todo o mundo”, disse.

“Nós que participamos do Caminho Neocatecumenal vivemos uma peregrinação intensamente, com laudes todas as manhãs, com eucaristia sempre que possível a noite, com troca de experiências e catequeses para iluminar os jovens, para que abram o coração e realmente escutem a voz de Deus e vivam realmente a peregrinação para uma transformação de vida”, completou.

José contou que na última segunda-feira, dia 7, após o encontro com o Papa, o grupo participou do Encontro Vocacional com o iniciador do Caminho Neocatecumenal, Kiko Arguello, onde 75 mil jovens de 174 países estiveram presentes. “O ponto alto desse encontro foi o chamado vocacional a moços e moças, onde levantaram 2 mil moços para o seminário e 1.500 moças para a vida religiosa”, contou.

Para José, a JMJ foi importante para a Europa. “Pois fomos sinal de que a igreja está mais viva do que nunca, pois a Europa está perdendo muito a fé em Deus e se tornando ateia”, disse.

Durante a peregrinação, os jovens passaram por algumas cidades da Espanha, sendo Tudela, Burgos, São Turibio de Liebana, Santilana del Mar, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Trugilo e Madrid. Em Portugal, eles estiveram em Porto, Lisboa e em Fátima, onde visitaram o Santuário de Fátima.

