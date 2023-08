Lucas conquistou ouro no Campeonato Paulista

Lucas Brun Pereira, atleta vargengrandense, foi campeão em sua categoria no Campeonato Paulista de Supino e Terra, que aconteceu em Ribeirão Preto no sábado, dia 5. Ele competiu no supino e também no levantamento de terra, conquistando duas medalhas de ouro.

À Gazeta de Vargem Grande, Lucas ressaltou que buscou também a medalha de ouro na categoria Open, onde precisava levantar 280 kg no levantando terra para ser campeão e, infelizmente, ao finalizar o movimento, sua mão direita abriu e ele falhou no levantamento, pegando o segundo lugar e conquistando a medalha de prata.

Ele falou sobre o campeonato. “Nesse campeonato pude ter o melhor auxílio que eu imaginei graças ao Robert Garcia e o Otávio, dois membros da Iron Dogs, e que por sinal, Robert é meu aluno e na sua primeira competição conquistou o ouro no supino e no terra, levando também o troféu de melhor atleta no supino”, disse.

“Agradeço muito ao meu treinador Rodrigo Fujimoto pelas estratégias e por tudo que ele pode me ajudar para conquistar essas vitórias tão incríveis para mim. Agradeço também a Júlia Tabet, minha nutricionista que me fez chegar com um peso incrível e sem perder performance no campeonato, agradeço também a minha namorada Ana Cicilia por ter me acompanhado e torcido por mim a cada momento”, completou.

Lucas pontuou que esse foi o seu primeiro campeonato como treinador, onde pôde ajudar o Otávio e seu aluno Robert, auxiliando-os em seus aquecimentos e na preparação para os movimentos.

Fotos: Arquivo Pessoal