Morador se queixa de falta de estrutura de local para pagar ITBI

Recentemente, a Gazeta de Vargem Grande foi procurada por um morador que se queixou dos locais disponíveis para recolher imposto tributário de imóveis (ITBI). Ele relatou que foi ao Poupatempo e que o local pediu para que o imposto fosse pago em uma papelaria ou uma farmácia. O morador pontuou que os locais não possuem estrutura para receber um grande volume de dinheiro e que ele próprio precisou andar com R$ 25 mil até conseguir pagar o imposto.



Disse que também indicaram o Banco do Brasil e o Sicredi, mas é necessário ter conta. Ele comentou que havia um postinho perto da prefeitura e soube que foi fechado devido ao volume de dinheiro e falta de estrutura no local.



O jornal procurou a Prefeitura Municipal para saber sobre o pagamento do imposto. Segundo o informado, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do ITBI e demais tributos e taxas, nos caixas eletrônicos das agências bancárias da Caixa Econômica Federal e Casas Lotéricas, Banco Santander e Banco do Brasil e seus respectivos aplicativos.



A prefeitura ressaltou que há também vários postos de arrecadação, autorizados pelo município, que também recebem Impostos, sendo a Agropecuária Fernando (Dona Iva) na Vila Santa Terezinha, O Bonzão na Vila Santana, Papelaria Menil no Centro, Supermercado Novo Milênio na Vila Polar, Mercado Facilita no Jardim Fortaleza, Drogaria Junior na Vila Polar, Droga Mais no Centro, Drogaria Nova Central no Centro e Farmácia São Marcos no Jardim Fortaleza. De acordo com a prefeitura, todos os locais estão preparados para receber os valores pagos pelos contribuintes.



Sobre o postinho perto da prefeitura, que, segundo o morador, foi fechado devido ao volume de dinheiro e falta de estrutura no local, a Prefeitura Municipal informou que, por ser um convênio, o mesmo pode ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes.



Em resposta ao jornal, a prefeitura ainda afirmou não ter conhecimento dos motivos que levaram ao fechamento do estabelecimento.