Moradores se queixam de terrenos com sujeira

Terrenos com mato alto e sujeira, o que facilita a aparições de animais peçonhentos, como escorpiões, além de ratos, baratas e caramujos nas casas vizinhas é uma reclamação frequente pela cidade. Na última semana, alguns moradores do Jardim Santa Luzia procuraram a Gazeta de Vargem para se queixar de terrenos nessa situação na Rua Mato Grosso do Sul. Segundo o informado, há três terrenos na rua com esse problema.

Ao jornal, os moradores relataram que, além da sujeira e mato alto, outros moradores da rua jogam restos de comida e até fraldas sujas nos terrenos. Esse problema está acontecendo há meses e os terrenos estão lotados de caramujos que invadem as demais casas da vizinhança. Ratos e escorpiões também estão entrando nas casas e os moradores se mostraram preocupados com as crianças do bairro e com as doenças que esses animais podem transmitir a elas.

Alguns moradores já têm sofrido impactos financeiros com a situação, uma vez que ratos estão estragando os móveis e eletrodomésticos, como máquina de lavar roupa. Uma das moradoras já precisou levar sua máquina para o conserto duas vezes, uma vez que ratos comeram os fios. O dinheiro gasto no conserto, infelizmente, não é ressarcido por ninguém.

Segundo informaram, alguns moradores já chegaram a falar com o prefeito, “que disse que passaria no local para ver e mandaria limpar os terrenos”. Outros moradores disseram que já fizeram queixas na Prefeitura Municipal e foram informados que os donos dos terrenos seriam notificados. Porém, meses depois, o problema ainda segue sem uma previsão de ser solucionado.

A Gazeta de Vargem Grande procurou a Prefeitura Municipal para saber se a prefeitura tem conhecimento do problema no bairro, se o local será fiscalizado, se há previsão de limpeza nos três terrenos e o que pode ser feito para melhorar a área. O jornal ainda questionou quantas advertências a prefeitura já emitiu em 2023 e quantas delas geraram multas. No entanto, até o fechamento desta edição, não obteve retorno.

Fotos: Reportagem