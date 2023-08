Prefeito pretende cobrar asfalto da vicinal junto ao governador

Segundo apurou a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande junto ao vereador Carlos Eduardo Scacabarozi (Canarinho) do PSDB, neste sábado, dia 12 de agosto, ele juntamente com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) vão estar com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante visita do chefe do governo do Estado nas cidades de Aguaí às 10hs e Mogi Guaçu às 14hs. Do encontro, também deve participar o deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) que representa a região.

O jornal ficou sabendo por intermédio do vereador que dentre as principais reivindicações do prefeito Amarildo, estão o asfaltamento da vicinal que liga Vargem Grande do Sul a Lagoa Branca e a duplicação da SP 344, que liga o município a São João da Boa Vista, local onde tem acontecido vários acidentes trágicos nos últimos tempos.

Com relação ao asfaltamento da vicinal, o jornal solicitou à prefeitura informações a respeito e segundo a Assessoria de Comunicação, a administração fez tudo o que cabia à Prefeitura Municipal para a realização da pavimentação da estrada vicinal entre o Distrito de Casa Branca e Vargem Grande do Sul.

Informou que o município fez o projeto, realizou audiências e ações junto ao deputado e com o próprio governo do Estado algumas vezes, mostrando a importância da pavimentação dessa estrada. Segundo a assessoria, o projeto feito pela prefeitura foi aprovado pelo Departamento de Estradas de Rodagens-DER, foi realizada a licitação pelo DER, concluída, e já tem a empresa vencedora da licitação para realizar a pavimentação.

Trata-se, de acordo com o informado, do Edital DER nº 193/2022-CO – Fase 09 – Lote 134 – Programa Pro Vicinais, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo e caberia agora ao DER emitir a Ordem de Serviços.

Em fevereiro deste ano, o jornal publicou a matéria “Ordem de serviço para asfaltar estrada Vargem-Lagoa Branca não foi emitida”, onde consta que a vicinal que liga Vargem Grande do Sul ao distrito Lagoa Branca, que em janeiro deste ano passou a se chamar Estrada Vicinal Giordano Fagan, ainda não estava sendo pavimentada.

Segundo o informado na época, a ordem de serviço para a obra ainda não havia sido emitida pelo governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). A obra havia sido anunciada em junho do ano passado pelo então governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Em uma publicação na sua página da rede social Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que esteve no dia 14, em audiência com o secretário de Governo Gilberto Kassab (PSD), no Palácio Bandeirantes, em São Paulo, e que o assunto foi tratado.

Segundo o informado por Kassab, todos os convênios assinados em 2022 e convênios que estavam autorizados, mas que faltou a publicação, seriam honrados, conforme orientação do governador Tarcísio de Freitas.

Um dos convênios trata sobre a execução das obras na vicinal, sendo R$ 19.037.012,88 investidos em Vargem, em uma extensão de 8,680 km. O outro convênio é sobre a pavimentação da área pertencente a Casa Branca, referente a R$ 15.242.769,53, uma extensão de 6.950 km.

No total, será realizado 15,630 km obras e pavimentação na Estrada que liga Vargem Grande do Sul a Lagoa Branca e o valor do investimento é de R$ 34.279.782,41.

Conforme o explicado pelo prefeito, o secretário Kassab respondeu à indagação em relação a pavimentação da Estrada Vicinal de Lagoa Branca, que já foi licitada e aguarda a ordem de serviço, informando que está garantido e que, em breve, o governador emitiria a ordem de serviço. De acordo com a prefeitura, provavelmente a ordem seria emitida no mês de maio em evento no Palácio dos Bandeirantes, o que acabou não ocorrendo.