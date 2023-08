Vitória do Fleming frente ao Instituto de Ensino de Casa Branca

No intuito de continuar o resgate da história do Colégio Alexandre Fleming, recordamos do seguinte fato que ocorreu no final dos 1960 ou início dos anos 1970.

Somente soubemos da competição pelos comentários do colega Paulo Sérgio Ribeiro, antes do início das aulas, pois representou a escola na prova de aniversariante do dia, e mais tarde por comentários do aluno João Luís Muterle.

Neste dia, no início da aula de português, o professor Dante Antônio Braghetto comentou orgulhoso sobre a vitória de nossa Escola por 14 x 13.

Com referência aos fatos contados lembramos:

• João Luís Muterle representou o Colégio na prova de desenho a mão livre, e utilizou como base, figura reproduzida anteriormente pelo futuro artista plástico consagrado “Jack Ronc” (eram colunas ao fundo);

• Prova de livro menor, que segundo Paulo, a obra do Fleming era um pouquinho menor, mas declararam o empate;

• Waldomiro atuou na prova de se vestir mais rápido, pois os dois participantes ficaram de calção para cumprir a prova, a qual foi vencida pelo Instituto de Ensino;

• Com referência a citada prova do aniversariante do dia, o aluno do Instituto levou somente a caderneta, enquanto que Paulo levou seus documentos.

Posto isto, pedimos aos colegas que lembrarem de mais dados desta disputa vitoriosa, que se manifestem para podermos enriquecer a história do Colégio Alexandre Fleming.

Mário Póggio Jr.