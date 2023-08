Cidadão se revolta ao ter túmulo da esposa profanado

O senhor Joel Ramos, 83 anos, procurou nesta manhã de quinta-feira, dia 10 de agosto, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande para denunciar a profanação do túmulo onde está enterrada a sua esposa dona Julieta Cândido Ramos no Cemitério da Saudade.

Revoltado, ele conta que ontem, quarta-feira, munido de um carrinho de mão, mais enxada, vassoura, balde, água e sabão foi limpar o túmulo e encontrou ao redor do mesmo todo sujo, com excrementos humanos e que com muito esforço limpou tudo, pois neste domingo, dia dos pais, seus filhos iriam visitá-lo e também iriam rezar para a mãe já falecida.

Nesta quinta, ao voltar no local, viu que o mesmo foi novamente profanado por vândalos que fizeram suas necessidades ao lado do túmulo. Muito contrariado, ele procurou pelos funcionários do cemitério e disse que iria fazer a denúncia no jornal, pois não era sua obrigação limpar as sujeiras que outras pessoas faziam no cemitério.

Sr. Joel ficou muito magoado ao dizer que fez a denúncia e obteve como resposta que não adiantava limpar, pois os vândalos iam sujar de novo. Para ele, isso não era uma resposta de um cidadão que paga seus impostos e tinha de no mínimo ter o respeito num lugar tão sagrado como o Cemitério da Saudade.

O cidadão disse que não é a primeira vez que isso acontece. Que há algum tempo seus filhos vieram lhe visitar e foram ver o túmulo onde a mãe estava enterrada e encontraram o local todo sujo de excrementos humanos, ficando todos muito constrangidos com o fato e o pai se culpando, pois na sua opinião, cabia a ele cuidar do local quando os filhos viessem visitar.

A reportagem do jornal procurou ouvir o funcionário de plantão, que trabalha no local, é coveiro, juntamente com outro companheiro. Ele falou do vandalismo que o Cemitério da Saudade é alvo já faz tempo, por pessoas que ficam perambulando no local, se drogam, dormem na rua e de noite ou mesmo de dia pulam o muro e fazem suas necessidades no local.

Também se queixou que está sendo constante o furto de objetos colocados nos túmulos e que até a casinha onde guardam suas ferramentas já foi arrombada e objetos foram furtados.

Dentre as medidas que poderiam ser tomadas, está a patrulha do local pela Guarda Civil Municipal, uma vez que se trata de bem público, de se colocar uma proteção no muro para impedir que os vândalos pulem o mesmo, a colocação de câmaras de monitoramento para avisar quando alguém adentra ao cemitério fora do expediente, iluminar mais aquele lado do cemitério.

Sr. Joel muito nervoso, pede as autoridades que façam alguma coisa no sentido de evitar que outras pessoas como ele, tenham o túmulo de seus entes queridos profanados.

Prefeitura

O jornal procurou a Prefeitura Municipal para saber se o chefe do Executivo tomou conhecimento desse fato, o que a prefeitura tem a dizer a respeito e se há algum plano para assegurar a segurança do local, como a GCM passar no local frequentemente, instalar câmeras ou grades de proteção nos muros.

A prefeitura ressaltou que lamenta o fato ocorrido e a ação de vândalos no local. “O responsável pelo cemitério solicitou aos funcionários para que fiquem atentos e caso percebam a ação de vândalos no local para acionar a Guarda Civil Municipal”, disse.

Segundo o informado pela prefeitura, a GCM realiza rondas em todos os patrimônios públicos inclusive nos cemitérios. “No entanto, a prestação de serviços da guarda para população é de grande importância não sendo possível estar no local o tempo todo. A Guarda Municipal também está realizando alguns ajustes nas câmeras e irá intensificar a ronda no local”, afirmou.

Repercutiu

Na quinta-feira, dia 10, a Gazeta publicou um vídeo sobre o caso, que repercutiu nas redes sociais. Até o fechamento desta edição, a publicação já somava mais de 400 curtidas e cerca de 100 comentários de pessoas indignadas, pedindo que o problema seja solucionado. A postagem alcançou mais de 11 mil pessoas.

Fotos: Reportagem