Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Anísio Silva

Nascimento: 29/07/1920 – Caculé (BAHIA)

Morte: 18/02/1989 – Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO)

Atividade: Cantor e compositor

Anísio Silva nasceu em 1920 em uma fazenda no município baiano de Rio Antonio: Antigamente Caculé.

Seu estilo se destaca pela interpretação suave, apesar do conteúdo passional.

Iniciou sua carreira em 1952 no Rio de Janeiro já com estilo romântico.

Em 1957, assinou contrato com a Odeon, onde viveria a melhor fase de sua carreira: nesse ano seu primeiro grande sucesso foi “Sonhando Contigo”.

O segundo veio dois anos depois, intitulado “Anísio Silva canta para você”, da qual se destacou a guarânia “Quero beijar-te as mãos, Minha Querida”, de Arsênsio de Carvalho e Lourival Faissal.

Mas o grande estouro de sua carreira veio em 1960, com o lançamento do disco “Alguém me Disse”, que vendeu naquela época mais de 2 milhões de cópias, tornando-se o primeiro cantor do Brasil a ganhar o Disco de Ouro.

A faixa título um Bolero de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, foi o maior sucesso da carreira de Anísio.

Esta música foi regravada por Gal Costa em 1988.

Em 1962, gravou mais um disco “O Romântico” com mais êxitos como “Abraça-me” de Almeida Rego e Antônio Correa e “Ave Maria dos namorados” de Evaldo Gouveia e Jair Amorim.

Gravou seus dois LPS na 0DE0N no ano seguinte “Só Penso em Ti” e “Canção do Amor que Virá”.

O último disco do período veio em 1964: “Estou Chorando por Ti”.

Ficou afastado da vida artística por 3 anos. “Retorno” em 1967 e “Lembrança de Você” (1968) foram seus últimos trabalhos.

Em 1968, afastou-se novamente para dirigir uma casa noturna de sua propriedade.

Anísio Silva, obrigado pelo seu legado para a música brasileira.

Salve Anísio Silva!!

Raul Rodrigues Baía Filho