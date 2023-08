Poucos vereadores

Uma reunião com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e diretores dos Departamentos Municipais foi marcada pelos vereadores para discutir o projeto que alterava o Serviço de Inspeção Municipal para os Produtos de Origem Animal e Vegetal. Em resposta enviada ao jornal após a aprovação do projeto, o prefeito ressaltou que apenas três vereadores compareceram e, deles, apenas um tinha dúvidas em relação ao projeto. “Simplesmente 10 vereadores não compareceram para os esclarecimentos que os próprios solicitaram”, disse.

Empresas

Em outra postagem, o prefeito Amarildo informou que há 5.918 empresas em Vargem Grande do Sul, segundo o informado pela Receita Federal. Ele disse que, em julho deste ano, 25 empresas foram abertas e, cinco, fechadas, finalizando o mês com um saldo positivo de 20 empresas.

Empregos

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) publicou em suas redes sociais que Vargem Grande do Sul, dentro de sua categoria, foi o 10º município do Estado de São Paulo que mais gerou empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Conforme o informado, de janeiro a julho deste ano, a cidade registrou 355 novos empregos com carteira assinada.

Obra em andamento

Nesta semana, a construção da ponte próxima a Praça da Bíblia, ligando a Rua Bernardo Garcia, localizada no Centro, com a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Redentor, deu uma boa adiantada. Em uma publicação em suas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu ao deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) pela liberação dos recursos e aos vereadores Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB), e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), pela solicitação. Conforme o informado, o investimento da obra é de R$ 1,1 milhão do Governo do Estado de São Paulo

Risco de queimadas

A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal alertam para o risco de queimadas. Algumas recomendações foram feitas, como não jogar bitucas de cigarro, vidros ou demais materiais inflamáveis em vegetações, terrenos ou margens de rodovia. Foi pedido ainda que a população mantenha os terrenos limpos, não utilize fogo para limpeza de lotes e queima de lixo, além de não fazer fogueiras. Com o período de seca, o risco de queimadas aumenta consideravelmente e, desta forma, a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul, responsáveis em atender as ocorrências de incêndios na zona urbana e rural, reforçam o pedido para população quanto à necessidade de alguns cuidados que ajudam a evitar as queimadas que causam tantos transtornos, principalmente às crianças, idosos e à fauna em geral. Poluição do ar, aumento das doenças respiratórias, degradação do solo, destruição das matas, mortes de animais e acidentes nas estradas são algumas das consequências das queimadas. Queimada é crime e a denúncia pode ser feita através do 199.