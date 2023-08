Evento em prol da Sociedade Humanitária é hoje

Neste sábado, dia 19, acontece o Primeiro Show de Prêmios em prol da Sociedade Humanitária. Com o valor de R$ 10,00 a cartela, o prêmio será de R$ 1.500.

O evento será no Centro Pastoral Pe. Donizetti, no largo da Igreja N. Sra. Aparecida, às 20h. No local, haverá Praça de Alimentação com venda de lanche de pernil e linguiça, pastel, pizza, batata chips, refrigerante e cerveja.

Toda a comunidade é convidada a comparecer e adquirir um número. Para mais informações, ligue (19) 3641-1160. No evento, será aceito pagamento em dinheiro, cartão e pix.