Santa Pizza arrecada dinheiro para monumento

Uma campanha solidária em prol do Monumento do Bem Aventurado Padre Donizetti, que está sendo construído ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida, está sendo realizada.

Na campanha, denominada Santa Pizza, pizzas de muçarela e calabresa estão sendo vendidas por R$ 35,00, com o objetivo de angariar fundos para a construção do monumento.

As pizzas devem ser retiradas no próximo sábado, dia 26, das 11h às 15h, no Centro Pastoral Pe. Donizetti, no largo da Igreja N. Sra. Aparecida.

Para mais informações, o telefone (19) 3641-7256.