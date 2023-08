Operação da Polícia apreende grupo por tráfico

Há alguns dias, a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul recebeu a informação de que na Avenida Industrial estava ocorrendo tráfico de drogas. As investigações tiveram início e foi apurado que adolescentes ficavam sentados do outro lado da rua e, quando eram procurados por usuários, entravam no imóvel, onde dois deles e um adulto residem, pegavam as drogas e as entregavam aos compradores. Nesta quinta-feira, dia 16, quatro adolescentes e um homem foram pegos em ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Segundo o informado pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, um dos indivíduos é egresso do sistema prisional, onde cumpria pena também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Por isso, ele estava mais cauteloso, utilizando os adolescentes para vender as drogas com intuito de se isentar de qualquer responsabilidade penal.

Nesta quinta-feira, dia 17, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram ao local e viram dois adolescentes e um rapaz. Quando viu as viaturas, um deles deixou o local apressadamente, fazendo gestos como se tivesse jogado algo por cima de um muro de uma residência vizinha e, em seguida, entrou em outra residência.

Alguns policiais abordaram os adolescentes que ali estavam e os policiais militares foram atrás do rapaz. Com um adolescente, foi encontrado inicialmente R$ 277,00 e um celular, enquanto com outro foi encontrado R$ 99,00 e outro celular.

Questionados, informaram que estavam guardando drogas na casa da avó dos dois adolescentes. No local, haviam outros dois adolescentes. Em um guarda-roupas foi encontrado 8 porções de maconha e 19 pedras de crack, além de R$ 475,00. No quintal, foram encontradas seis porções de maconha. Ainda foram encontradas seis porções de maconha, um celular e R$ 402,00.

O rapaz que fugiu entrou em uma casa e foi localizado pelos PMs. Ele jogou seu celular no chão, a fim de danificá-lo para não ter seus dados acessados. Eles encontraram três pedras de crack e uma porção de maconha que ele havia jogado fora.

O rapaz que fugiu recebeu voz de prisão e os adolescentes voz de apreensão por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. Os adolescentes foram encaminhados à Fundação Casa Andorinha de Campinas e o rapaz foi levado à Cadeia Pública de São João.