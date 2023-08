Rapaz foi detido por tráfico

Na quarta-feira, dia 16, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz por tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, por volta das 15h30.

Durante patrulhamento pelo bairro, a equipe recebeu a informação de que um rapaz pardo, de camiseta rosa e bermuda, estaria traficando drogas no bairro. Os policiais foram ao local e encontraram um homem agachado com as mesmas características. Ele aparentava estar escondendo algo e se afastou em seguida, indo em direção a uma casa.

Ele foi abordado e identificado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, apenas R$ 100,00. No local onde ele estava agachado, embaixo de um sofá, os PMs encontraram sete porções de cocaína embaladas e prontas para venda.

O rapaz permaneceu em silêncio e recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.