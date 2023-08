Vendia drogas próximo a escola e tentou fugir

Na segunda-feira, dia 14, policiais civis patrulharam próximo às escolas da cidade, principalmente na Escola Nair Bolonha, onde no um rapaz foi preso por tráfico, com várias porções de maconha na quadra poliesportiva no Conjunto Habitacional Nova Vargem Grande.

Durante patrulhamento, os policiais e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior viram um rapaz tentando sair do local rapidamente. Ele foi abordado e em uma de suas mãos havia uma porção de maconha embalada e pronta para a venda. Em sua bermuda, foi encontrado R$ 710,00.

Ao ser indagado sobre a droga e o dinheiro, inicialmente disse que a droga era para seu consumo e o dinheiro havia recebido de um desconhecido a pedido de seu pai. A equipe foi até a casa do rapaz e o pai não confirmou a versão apresentada por ele, dizendo inclusive que seu filho estava envolvido com o tráfico.

Ele confessou que realmente estava vendendo porções de maconha naquela praça, e que naquele dia já havia vendido mais de 70 porções por R$ 10,00 cada uma, sendo que faltava vender aquela que foi encontrada com ele. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, agravado por ser realizado nas imediações de uma escola.